Hanze en KPN gaan samenwerken in 'Data innovatie lab'

De Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen en KPN ICT Consulting gaan per 1 september samenwerken in het data innovatie lab. In het data innovatie lab worden nieuwe toepassingen ontwikkeld op het gebied van data en kunstmatige intelligentie.

KPN gaat haar bijdrage aan onderzoek en onderwijs voor de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool uitbreiden naar vier medewerkers. De data & analytics consultants gaan onderwijs verzorgen en studenten begeleiden bij innovatieopdrachten op het gebied van customer intelligence predictive maintenance en smart buildings.

Samenwerken op digitaliseringsthema's

Edwin Hillenga, commercieel directeur KPN ICT: "Het is voor KPN belangrijk om bij te dragen aan onderwijs en onderzoek. De Digital Society Hub biedt nieuwe kansen voor KPN om samen te innoveren." Wico Mulder, data-scientist KPN ICT en tevens docent bij HBO-ICT, vult aan: "hiermee gaan we ook ons huidige innovatie lab uitbreiden richting onderwijs en onderzoek voor studenten."





Roland Hiemstra, programmadirecteur Digital Society Hub: "KPN is een belangrijke partner voor kennisontwikkeling. Daarnaast kunnen we binnen onze innovatiewerkplaats structureel met elkaar samenwerken op diverse digitaliseringsthema's. Met de komst van KPN krijgen we ook direct contact met andere strategische klanten van KPN voor onderzoek en onderwijsopdrachten. Studenten krijgen hierdoor meer keuze in opdrachten."

Digital Society Hub

De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen en onderdeel van het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Het is een plek waar studenten, docenten, bedrijven, ondernemers en onderzoekers met elkaar werken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld 5G, Big Data, E-Health, gaming, cybersecurity en interactieve media.

(Foto boven: Studenten ontdekken en ontwikkelen nieuwe media. Archief Hanzehogeschool, Digital Society Hub).