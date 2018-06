GROwin’ wint Innovatie Persprijs met nieuwsapp voor basisschoolleerlingen

Masterstudenten van de RUG zijn drie weken lang bezig geweest om een vernieuwend journalistiek product te bedenken. GROwin’ wil basisschoolleerlingen op een leuke manier in aanraking laten komen met het nieuws, door zelf een overzicht te maken van het belangrijkste nieuws uit de wereld, maar ook de eigen regio. Ze schrijven dan begrijpelijke teksten en maken vlotte filmpjes – al dan niet met bekende gastvloggers - die aansluiten bij de doelgroep. De leerlingen krijgen daarbij ook nog eens drie vragen over het nieuws. Beantwoord je die goed, dan krijg je punten die zijn in te wisselen voor een beloning. Bovendien kan er een competitie-element aan worden toegevoegd.



Volgens de jury was het idee voor GROwin’ goed, omdat de studenten zich vooralsnog op de regio Groningen hebben gericht en daardoor het idee haalbaar en mogelijk schaalbaar is. Interessant is de koppeling met regionale media en het feit dat GROwin’ ook echt inzet op eigen content die aansluit bij de doelgroep. De juryleden waren het dan ook unaniem eens: GROwin’ was de winnaar van de prijs, die bestaat uit een coachingstraject ter waarde van 1000 euro.



MIK en USE

Ook de vijf andere ideeën maakten indruk bij de jury, al was het alleen maar omdat de pitches sterk waren. De initiatiefnemers van MIK zijn erachter gekomen dat veel krantenabonnees te weinig tijd hebben om hun krant daadwerkelijk te lezen. Met de opkomst van slimme speakers zien zijn een kans om de krant voor te laten lezen, zodat de abonnee kan multitasken. Met de Ultimate Sports Experience (USE) moet er een nieuwe mediaplayer komen, waarbij je tijdens bijvoorbeeld een wielerwedstrijd allerlei soorten informatie op je scherm kan oproepen en waarbij je zelf de regisseur kan spelen.



Swipenews en Nextra

Swipenews is een soort tinder met landelijke nieuwsartikelen van een van de nieuwsaanbieders. Swipe je een headline naar rechts, dan lees je het hele artikel. Ook hier was een nieuwsquiz aan verbonden met prijzen en beloningen. Nieuws consumeer je dus met een spel. Het doel van Nextra is om een extensie te maken voor je browser, waardoor je met een simpele druk op de knop kunt zoeken naar nieuwsartikelen over een onderwerp. Bijzonder is dat ze een onafhankelijk algoritme gebruiken, die niet gebaseerd is op je eigen zoekhistorie en voorkeuren.



Perspectief

Perspectief had een idee om het nieuws van verschillende kanten te belichten door journalisten van verschillende invalshoeken een nieuwsverhaal te laten schrijven. Ze kunnen elkaar aanvullen en op elkaar reageren, waardoor de nieuwsconsument een bredere blik op een nieuwsfeit kan krijgen.



Of een van de ideeën ook echt wordt uitgevoerd, dat is nog niet zeker. De studenten hebben drie weken hard gewerkt aan het bedenken van hun product, het uitwerken van het plan en het maken van een pitch. Sommige ideeën zijn relatief snel uitvoerbaar, terwijl er voor andere producten een flinke investering nodig is voor het maken van een app en algoritme. Maar de jury was het er wel over eens dat GROwin’ een goede kans van slagen heeft om ook daadwerkelijk te worden ontwikkeld, ook omdat de eerste Groningse scholen al daadwerkelijk interesse hebben getoond in de nieuwsapp.



De Noordelijke Innovatie Persprijs is een initiatief van het Dagblad van het Noorden, videobedrijf Pro Time en de Rijksuniversiteit Groningen. De jury bestond uit voorzitter Jan Rozendaal (chef digitaal bij het Dagblad van het Noorden), internetondernemer Ronald Mulder, RUG-onderzoekster Tamara Witsche en Matthijs van Houten namens The Northern Times en de GIC.