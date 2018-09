Groningse startup SharkMark maakt organisatieverbetering leuk via serious games

Volgens SharkMark-oprichter Lammert van der Wal is het meekrijgen van medewerkers in een organisatieverbetering vaak een grote uitdaging voor veel managers, leidinggevenden en consultants. En dat terwijl die medewerkers volgens hem juist de verbeterexperts bij uitstek zijn. ‘Met onze producten willen we organisaties helpen om die verbetering leuk en praktisch te maken’, aldus Van der Wal op Economie.groningen.nl. ‘Met de serious games Lean Scene Investigation en JUNGOO Lean kunnen consultants de verbeterexpertise van medewerkers in een organisatie mobiliseren.’



