Groningse ondernemers op verkenning naar München

Een groep van elf Groningse ondernemers is maandagochtend vanaf Groningen Airport Eelde op verkenning gegaan naar München. De trip van twee dagen is georganiseerd in samenwerking met de Duitse luchthaven.

Doel is om te laten zien hoe makkelijk het is om van Eelde naar München te vliegen en te ervaren wat er allemaal in de grote Duitse stad te doen is. De ondernemers krijgen onder andere een rondleiding over de luchthaven, die qua grootte in de top-10 van Europa staat. Daarna bezoekt het gezelschap BMW World en staat er een Tour door het centrum op het programma.



Het gezelschap bestaat uit ondernemers uit de reisbranche en een aantal andere bedrijven. Ook de GIC reist mee om zelf te ervaren wat er allemaal in München te doen is. De groep vloog maandag om 10.00 richting München en keert dinsdagochtend weer terug.