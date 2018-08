Groningse bedrijven starten pilot voor innovatieve watersensoren

De huidige sensoren die gebruikt worden voor het meten van waterkwaliteit zijn groot, omdat het verzenden van data veel energie kost en om grote batterijen vraagt. Er worden vaak grote boeien gebruikt om de sensoren te laten drijven. “Wij verwachten dat we met 5G veel kleinere sensoren kunnen maken”, aldus Mark de Wit. “Ze zullen minder energie verbruiken, waardoor het ook goedkoper wordt. 5G belooft bovendien dat het verzenden van data een stuk betrouwbaarder gebeurt.”



Voor de pilot zijn drie waterbassins geplaatst bij het 5G-lab in Groningen. In een volgende fase willen De Wit en Van Wezel ook gaan testen op open zee, meren en kanalen. “Op basis van de data die de sensoren uitzenden, kunnen we bijvoorbeeld een voorspellingsmodel voor uitbraak van blauwalg veel nauwkeuriger en goedkoper uitvoeren,” vertelt De Wit. “Het wordt mogelijk om het waterpeil nauwkeurig te meten en hier voorspellingen in te doen. Een hot item tijdens de huidige droge zomer! Ook kunnen we met sensoren signaleren waar en wanneer er schadelijke stoffen in het water worden geloosd. Met deze informatie kunnen drinkwaterbedrijven direct maatregelen treffen.”



In deze 5G-pilot worden de signalen opgevangen met behulp van de connectiviteit van Vodafone, in het net gestopt en verzonden naar een verwerkingseenheid. Van Wezel verwerkt deze data, zodat het uiteindelijk als informatie naar klanten als waterschappen, Rijkswaterstaat of bedrijven kan worden gestuurd.



In de toekomst kan vanaf nog meer locaties veel informatie verstuurd worden. “Een belangrijk IT-vraagstuk is hoe we die grote hoeveelheden data verwerken en inzichtelijk maken”, aldus Van Wezel. “Op basis van data kun je trendanalyses doen en voorspellingen doen naar de toekomst. Ik breng in kaart welke data verwerkt moet worden en op welke manier deze gepresenteerd kan worden, zodat de data kan worden geanalyseerd voor verschillende doeleinden. Met 5G kunnen we kleinere batterijen gebruiken die veel langer meegaan. In deze 5G-pilot onderzoeken we wat technisch nog meer mogelijk is."



Na deze eerste fase gaan de heren metingen verrichten in het Schildmeer, in zoet water. Ook willen ze in Delfzijl of de Eemshaven gaan meten, in zout water. “We hopen dat de sensoren goed functioneren onder water, in grote diepte en onder extreme omstandigheden. Dat zou een grote meerwaarde bieden.” Uiteindelijk willen De Wit en Van Wezel onderzoeken of ze naast het uitlezen van sensoren ook signalen kunnen versturen naar actuatoren sensoren. “Op die manier kunnen we bijvoorbeeld op afstand pompen of motoren aanzetten of robots besturen als dat nodig is.”