Groningse bedrijven kunnen andere bedrijven hacken in eerste ‘privacy-escaperoom’

In Groningen opent vandaag het privacy-advieskantoor Privacy1 de eerste privacy-escaperoom van de stad: ‘Hack the Room!’.

De bedoeling van deze educatieve escaperoom is om medewerkers van bedrijven in ‘Het Kwadraat’ (het gerenoveerde pand van het Dagblad van het Noorden aan de Lübeckweg) te leren hacken in een realistische bedrijfsomgeving.

Hiermee leren teams meer bewust met gegevens rond de eigen werkplek om te gaan. In de escaperoom zullen in een uur de meest succesvolle middelen van een echte hacker ingezet moeten worden.

De escaperoom is speciaal ontworpen door een ervaren privacy jurist en een hacker. Samen hebben zij één doel: medewerkers veiliger leren werken en zo de organisatie minder risico laten lopen op het gebied van ‘security’.

Cybercriminaliteit is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Slordigheden rond de werkplek, zoals niet uitloggen als men even de kamer uit is, zwakke wachtwoorden en rondslingerende documenten dragen hier in grote mate aan bij. Hoewel de dreiging groot en actueel is, zijn er maar weinig bedrijven die proactief, dus voordat ze gehackt zijn, hierin investeren. Met Hack the Room! en de daarop volgende training kunnen organisaties op een leerzame en leuke manier leren hoe zij met beveiliging van gegevens op de werkplek om moeten omgaan.

De escaperoom kan ingezet worden bij alle medewerkers die contact hebben met klanten, die met (gevoelige) persoonsgegevens werken, op de financiële administratie werken etc. Het spelen van de escaperoom draagt bij aan het verhogen van bewustzijn rondom de risico’s die de organisatie loopt als het gaat om informatiebeveiliging op de werkplek. Wat kun je als hacker als iemand de computer niet heeft vergrendeld? Hoe ver kom je met een zwak wachtwoord, de informatie die men deelt op social media en het gedrag rondom de printer? Teams moeten in 60 minuten hun gegijzelde data weer veilig stellen en voorkomen hiermee een imago-schandaal in de krant van morgen.