GRONINGEN ONTWERPT: duurzame alternatieven voor winkels in Groningen

De Groningse binnenstad staat zondag 7 oktober in het teken van duurzaamheid. Nieuwe producten gemaakt van afval- en restmateriaal worden dan getoond in diverse winkels in Groningen. Het betreft een evenement georganiseerd door het House of Design, samen met ontwerpers, winkeliers, beleidsmakers, onderzoeker en consumenten.

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn: duurzaam en gestoeld op hergebruik. Omdat design een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van dit vraagstuk start House of Design in 2018 met een nieuw initiatief: Groningen ontwerpt. In het kader daarvan wordt er dan gewerkt aan duurzame en circulaire oplossingen voor de binnenstad van Groningen.



Dit jaar is het thema afvalstromen in de binnenstad. Voor winkeliers is vooral verpakking een probleem. Materialen waar we dit jaar mee werken zijn piepschuim, plastic, textiel, glas en karton.





7 OKT DESIGNROUTE & PIEPSCHUIM PARTY



Zondag 7 oktober vind je in de binnenstad van Groningen nieuwe producten gemaakt van afval- en restmateriaal in de leukste winkels van Groningen. Vijf ontwerpers onderzoeken samen met vijf winkeliers hoe materialen als piepschuim, plastic, glas, karton en textiel kunnen worden hergebruikt.

De ontwerpers zoeken oplossingen voor het materiaal en maken een nieuw product voor de winkel. De resultaten zijn na de designroute op 7 oktober nog de hele maand te zien. De ontwerpers en winkeliers die hier aan werken zijn: Hk Living Brand Store + Egbert Pikkemaat, Stardust + Tim Simons, O’42 + Tim Vinke, KokoToko + Anne Varekamp en Holtbar + SIO2.





De route wordt aangevuld met duurzame initiatieven rondom hergebruik in de binnenstad van Groningen. Bijvoorbeeld Van Hulley, een sociaal project waarbij vrouwen je oude overhemd transformeren tot unieke shorts. En Verroest, de plek voor vintage, zelfgemaakte en opgeknapte meubelen.

Er is nog plek voor een paar ondernemers, aanmelden kan via info@houseofdesign.nl.



Ook is er een Piepschuim Party op de Vismarkt. House of Design organiseert de party samen met onderzoekers van de Hanze Hogeschool kenniscentrum Noorderruimte, afvalverwerker Virol en winkeliers van Laif & Nuver, Folk en Kruit & Kramer. We nodigen winkeliers en inwoners van de binnenstad uit om hun piepschuim te komen brengen die dag. Tijdens deze ludieke inzamelactie maken we zichtbaar hoeveel piepschuim er is, kom je van alles te weten over het materiaal en toont een ontwerper een bijzondere installatie.



10 OKT Brainstorm: Wie is eigenaar?



Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober gaan we in gesprek met winkeliers, beleidsmakers, leveranciers, onderzoekers en ontwerpers over verpakking. Dan hebben we het over eigenaarschap en zoeken we geschikte oplossingen voor Groningen.



ZO 7 OKT 12-17 U DESIGNROUTE + PIEPSCHUIM PARTY

WO 10 OKT 19.30 U BRAINSTORM: WIE IS EIGENAAR?



Groningen ontwerpt is een initiatief van House of Design. Voor de organisatie werken we nauw samen met ondernemers uit de binnenstad.

Financiële steun: Gemeente Groningen, Kunstraad Groningen, SOB, Het Fonds, GCC en SiA / KIEM-VANG.

www.houseofdesign.nl