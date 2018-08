Groningen krijgt relatief veel geld van het Rijk

De gemeente Groningen krijgt een relatief hoog bedrag per inwoner voor de uitvoering van al haar taken. Per inwoner is er namens het Rijk een bedrag van 2.971 euro beschikbaar. Gemiddeld krijgt een Nederlandse gemeente 1.982 euro per inwoner. Het grootste deel van dat geld mag de gemeente vrij besteden.

Dat blijkt uit de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.



Ook de gemeentes Haren en Ten Boer krijgen met respectievelijk 817 euro en 818 euro veel minder dan gemiddeld. Beide gemeenten voegen zich per 1 januari volgend jaar bij Groningen. Het is nog niet bekend wat die fusie voor gevolgen heeft.



De verschillen in bijdrages in Nederlandse gemeenten zijn groot. Zo liggen de bijdrages in Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum ook onder de duizend euro. De gemeente Heerlen krijgt echter 3.468 euro per inwoner.