Groningen krijgt living lab voor bouwkundige en infrastructurele innovaties

Het living lab voor de infra is een samenwerking van adviesbureau Ohpen Ingenieurs, civieltechnisch adviseur PolyCiviel, stichting BuildinG en aannemer Koninklijke Oosterhof Holman. “Ik ben er erg trots op dat wij in samenwerking met PolyCiviel gaan werken aan de ontwikkeling van deze unieke proeftuin in Groningen”, aldus René Garlich van Ohpen Ingenieurs.



De proeftuin biedt ruimte om te onderzoeken, testen en valideren. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de onderwijsinstellingen van Zernike. Diverse afstudeerders van de Hanzehogeschool (Built Environment) zijn al aangehaakt.



BuildinG is al hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig en aardbevingsbestendig bouwen. Maar met de komst van het living lab wordt het dat nu ook voor bouwkundige en infrastructurele innovaties.



De initiatiefnemers nemen niet alleen actief deel aan de ontwikkeling van de proeftuin, naar zijn ook mede investeerders. “Voor een duurzame gebouwde omgeving is fundamentele innovatie nodig. Met deze samenwerking gaan we daar nu concreet mee aan de slag”, zegt Rolf Koops van BuildinG.



Waarom een proeftuin in groningen ?

Volgens de initiatiefnemers is er een omslag in denken nodig: klimaatbestendig en water robuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkeling worden. Deze gedachtegang sluit naadloos aan bij de net geopende Groningse vestiging van het Global Center on Adaptation. Samen met Rotterdam legde Groningen vorig jaar het beste plan op tafel om het Global Center te huisvesten. De ligging van Groningen, de al bestaande kennis en bedrijvigheid op het gebied van energie en klimaat en het internationale speelveld waar Groningse onderzoekers zich in bevinden, speelden een belangrijke rol in de keuze voor Groningen.



Zestal baanbrekende innovaties

Om de proeftuin en nieuwe bouwconcepten toegankelijk te maken is infrastructuur nodig. Van de nood wordt een deugd gemaakt door een zestal baanbrekende innovaties op het gebied van asfalt- en betonverharding, waterbeheersing en slimme nutsvoorzieningen ter plekke toe te passen.



Deelnemen aan de proeftuin

De eerste early adopters hebben zich inmiddels gemeld om deel te nemen aan de proeftuin. Er is echter nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Potentiele deelnemers kunnen zich melden bij BuildinG, PolyCiviel of Ohpen Ingenieurs.