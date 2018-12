Groningen eist met Mobility Innovation Center aanjagersrol in slimme mobiliteit op

Als alles volgens plan verloopt, opent medio 2019 in Groningen het 'Mobility Innovation Center' zijn deuren. De provincie, gemeente, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Noorderpoort ondertekenden onlangs een intentieverklaring voor de oprichting van dit kenniscentrum voor slimme mobiliteit. "We lopen in Groningen al voorop als het gaat om zaken als slimme stadslogistiek en autonoom vervoer", zegt Programmamanager Slimme & Groene Mobiliteit bij de Provincie Groningen Daniël Koelikamp op de website Economie.groningen.nl. "In het MIC willen we projecten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden als voorbeeldregio voor innovatie, slimme en duurzame mobiliteit."