Groningen Digital City zoekt Codebuddies voor meiden in het voortgezet onderwijs

Codebuddies komt volgens Voorneveld voort uit een idee van HackerOne, het succesvolle Groningse bedrijf dat de digitale beveiliging van bedrijven en organisaties wereldwijd test op zwakke plekken. “Zij waren op zoek naar nieuwe mensen in Groningen, maar wilden voorkomen dat het team té homogeen werd. Jonge mannen heersen nog altijd met overmacht in de ICT, maar voor een organisatie is pluriformiteit van groot belang: je kunt vraagstukken vanuit andere perspectieven belichten en – ook niet onbelangrijk – het is wel zo gezellig.”



In hun zoektocht naar een oplossing, kwamen de mannen van HackerOne via een contact in de Verenigde Staten terecht bij het Codebuddies-concept, waarbij vrouwen uit de ICT jonge meiden begeleiden op hun eerste stappen in de wereld van het programmeren. “Die doelgroep is nog veel te onderbelicht, terwijl meisjes toch echt net zo goed kunnen leren coderen als jongens”, zegt Voorneveld op de website van ICT-netwerkorganisatie Samenwerking Noord. “Ze hebben alleen vaak een extra duwtje nodig om over die drempel dat ‘mannenwereldje’ binnen te stappen. Door ze daar op jongere leeftijd niet een beetje bij te helpen, houd je dat wereldje dus in stand.”



Vrouwen die al met veel plezier werkzaam zijn in de ICT kunnen als Codebuddy dat zetje geven, zo realiseerden ze zich bij HackerOne. “Om het idee in de praktijk te brengen, klopten ze vervolgens aan bij Groningen Digital City”, legt Voorneveld uit. “Wij hebben een groot netwerk in het Groningse onderwijs en hebben het idee daar dan ook direct in de week gelegd.” De reacties waren direct erg positief. “Al snel zijn we met docenten van het Kamerlingh Onnes College en het Praedinius Gymnasium aan de slag gegaan om het idee handen en voeten te geven.”



En zo kwam er tien weken achtereen, elke dinsdagmiddag op beide scholen een groepje meisjes van 14 en 15 jaar bij elkaar om samen met een eerste lichting buddies (‘geronseld’ door HackerOne) aan het programmeren te slaan. “Sommigen wisten al wel iets van programmeren en voor anderen was het echt helemaal nieuw. Maar ze gingen allemaal met hetzelfde enthousiasme aan de slag en hebben in die tien weken ook echt leuke dingen bedacht en ontwikkeld. Onlangs hielden we eindpresentaties en daar kwam echt van alles voorbij. Van een Pokemon-spel tot een online kookboek en van een verbeterde versie van de schoolwebsite tot een Instagram-achtig medium en een prototype voor een huiswerksite.”



En het is volgens Voorneveld juist die veelzijdigheid die de meiden erg aansprak in het programmeren. “Als je er weinig tot niks vanaf weet, lijkt het vooral technisch geneuzel, maar als je ziet wat de mogelijkheden zijn, worden mensen vaak snel enthousiast, zo ook bij deze doelgroep. Groot voordeel van deze groep is dat ze nog voor hun profielkeuze zitten. Je kunt ze dus nu nog enthousiast maken voor een mogelijke carrière in de ICT. Met het oog op de arbeidsmarkt van de toekomst, is het broodnodig om de jeugd nu al digitale vaardigheden bij te brengen en in de richting van de ICT te sturen. Maar op basis- en middelbare scholen gebeurt dat naar mijn mening nog te weinig.