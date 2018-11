Groningen Digital Business Centre: aandacht voor ‘duizelingwekkende digitale ontwikkelingen’

In Groningen heeft het een jaar geleden opgerichte ‘Groningen Digital Business Centre (GDBC)’ voor de tweede keer een opmerkelijk evenement georganiseerd. Het GDBC is een nieuw kenniscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal ondernemen.

Een belangrijke doelstelling is het opleiden van jong talent op het gebied van digital business en big data om tegemoet te komen aan de dringende vraag vanuit de sector naar academisch geschoolde professionals. Het GDBC wil uitgroeien tot het wetenschappelijke digitale broeinest van Groningen, en één van de manieren op dat te bereiken is het organiseren van spraakmakende evenementen.

Het tweede event van het Groningen Digital Business Centre vond deze week plaats in de theaterzaal van DOT Groningen. Deze locatie vulde zich met vele ondernemers, opleiders en studenten. GDBC-directeur en dagvoorzitter Peter Verhoef opende het festijn waarna wethouder Joost van Keulen het belang van het center voor Groningen en omgeving nogmaals benadrukte.

Daarna was het de beurt aan Wijnand Jongen, CEO van Thuiswinkel.org. In hoog tempo en met een duizelingwekkend aantal films, beelden, voorbeelden en teksten van allerlei nieuwe ontwikkelingen over de hele wereld had hij het publiek continue aan zijn lippen hangen. Kassaloze supermarkten, betalen met gezichtsherkenning of boodschappen doen met behulp van kunstmatige intelligentie. Jongen sloot zijn betoog af met het advies om deze technologieën te omarmen en de generaties te volgen: “Durf out of the box te denken”.

Thijs Broekhuizen, RUG-hoofddocent Innovation Management & Strategy en Professor P.K. Kannan (University of Maryland, USA) en verbonden aan heet GDBC gingen daarna in een iets lager tempo, maar al met evenveel interesse van het publiek meer de diepte in tijdens twee parallelle sessies.

De middag werd in stijl afgesloten door Marcel Gerritsen, directeur Strategie & Innovatie van Rabobank. Hij legde in zijn presentatie uit hoe ze bij Rabobank investeren om ondernemers te helpen met groeien dankzij data. "Je kunt als ondernemer de digitalisering als een bedreiging zien, maar ook zeker als een kans. Dus ga hier vooral mee aan de slag", gaf Marcel Gerritsen zijn publiek mee.

"Er zijn uiteraard ook nu verbeterpunten, maar we kijken als GDBC meer dan tevreden terug op dit evenement. Prachtige presentaties en een mooie mix van toeschouwers. Ik ben met name zeer blij met het relatief grote aantal studenten dat in de DOT aanwezig was, naast de talrijke ondernemers. Heel mooi, want dat zijn de doelgroepen waar we dit voor doen!", aldus Bas Baalmans, projectleider en organisator van dit tweede GDBC evenement.