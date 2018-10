Groningen als 'the green machine' in Netherlands Special van Monocle Magazine

De 'Netherlands Special' is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Nederland bureau voor Toerisme, de citymarketing organisaties van Eindhoven, Rotterdam en Groningen en Monocle Magazine. Het thema van het magazine is 'Discover the benefits of Dutch courage'.



Monocle is een zeer gerenommeerd internationaal magazine dat tien keer per jaar wordt uitgebracht vanuit Londen. De oplage is meer dan 84.000 exemplaren per nummer, met 19.500 abonnees in de US, UK, Australië, Canada, Singapore, Duitsland, Hong Kong Portugal, Frankrijk en Italië. Monocle schrijft voor een wereldwijd publiek dat op zoek is naar kansen en ervaringen buiten de nationale grenzen.



Groene leider, bloeiende IT start-ups en onderwijs dat uitblinkt in ondernemerschap

Groningen is volgens Monocle leidend in de groene revolutie van Nederland. Hoe dat komt? De ondernemersmentaliteit is voelbaar in de gehele provincie en met een stijgende werkgelegenheid die 100 procent sneller is dan het landelijk gemiddelde draagt Groningen trots de bijnaam 'Growningen'.



De drive voor deze innovatie ligt deels bij het jonge talent dat Groningen rijk is. Maar liefst 60.000 studenten bevolken de kennisinstellingen van Groningen. De Campus is de snelst groeiende van Nederland en brengt jonge getalenteerde ondernemers voort die zorgen voor een booming startup-omgeving in Groningen. Samen met de ruimte en durf die er is om te experimenteren met nieuwe internettechnologieën, zoals blockchain en cyber safety werkt Groningen hard aan de groene revolutie.



Het magazine is nog een maand lang verkrijgbaar in de winkels en via de website van Monocle. Zie voor een preview https://monocle.com/magazine/issues/118/