Groningen Airport Eelde meet klanttevredenheid met ‘Happy Or Not-zuil’

“Klanttevredenheid staat bij ons erg hoog in het vaandel. We streven continu naar tevreden passagiers die voor een volgende vakantie, citytrip of zakenreis opnieuw voor onze luchthaven kiezen”, aldus Onno de Jong, Airport Manager op Groningen Airport Eelde. “De Happy Or Not zuil biedt passagiers eventueel de mogelijkheid hun feedback te onderbouwen. Zo kunnen we eenvoudig de motivatie van de beoordeling van onze reizigers achterhalen en waar mogelijk snel actie ondernemen.”



Momenteel staat de Happy Or Not-zuil zo opgesteld dat passagiers die net zijn ingecheckt hun feedback over het incheckproces met de luchthaven kunnen delen. Doordat de zuil te verplaatsen is, kan de luchthaven ook op andere gebieden en binnen andere processen meten hoe de klanttevredenheid is.



De luchthavenleiding werd geïnspireerd door London Southend Airport, waar luchtvaartmaatschappij Flybe driemaal daags op vliegt. De Londense luchthaven mag zichzelf sinds december 2017 ‘Happiest Airport van Londen’ noemen en staat in de top 10 van ‘Happiest Airports’ wereldwijd.



De Happy Or Not zuil blijft in eerste instantie voor de periode van een jaar op de luchthaven staan.