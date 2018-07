Gemeente Groningen en CBS verlengen samenwerking in Urban Data Center

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar. Het in 2017 opgerichte Urban Data Center kan zo ook de komende periode data en kennis leveren over veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

In de afgelopen periode zijn er diverse projecten met het samenvoegen van data uitgevoerd. Denk aan een project op het gebied van armoedesignalering maar ook de gemeentelijke Basismonitor is door het CBS UDC/Groningen verrijkt.



Door het samenvoegen van CBS-data en data van de gemeente wordt er nauw samengewerkt om meer en gedetailleerdere informatie te krijgen. Zo werden voor de mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen door het Urban Data Center gegevens van CBS en deelnemende partijen samengevoegd en geïntegreerd. Hieruit kon betere en specifiekere informatie worden gegenereerd dan voorheen.

Deelauto's "Ook de komende periode staan er diverse onderzoeksprojecten op het programma", zo zegt Marleen Geerdinck van het CBS. "Denk aan het in kaart brengen van het autobezit op wijk- en buurtniveau. De gemeente is hierin geïnteresseerd vanwege een mogelijke pilot met deelauto’s in de buurt Reitdiep. Hiervoor wil men graag inzicht hebben in onder meer het aantal huishoudens met een tweede auto. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in autobezit per huishoudenstype en woningtype."

Betrouwbare en gedetailleerde informatie Wethouder Economie & Innovatie Joost van Keulen van de gemeente Groningen is blij met de verlengde samenwerking: "Het CBS staat garant voor betrouwbaarheid en goede data. Door de samenwerking te verlengen beschikken wij over gedetailleerde data over Groningen en de regio. Hiermee krijgen we een scherper inzicht in trends en ontwikkelingen. Dat helpt om als gemeente de juiste beslissingen te nemen."