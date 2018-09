Gedeputeerde enthousiast over proef met waterstof in woningen

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van energie en energietransitie is enthousiast over een experiment met het gebruik van waterstof voor de verwarming van woningen. Ze zei dat zaterdagmiddag na afloop van een werkbezoek aan het Duitse waddeneiland Borkum waar een proefopstelling staat in een woning. ‘Dit is wat we nodig hebben in Groningen!’, aldus de gedeputeerde.

Het betreft een proef met de ‘Solenco Powerbox’. Dat is een systeem dat er voor zorgt dat elektriciteit dat wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonne-collectoren of windmolens kan worden opgeslagen in waterstof, en later wanneer dat nodig is gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

De proefopstelling op Borkum is mogelijk gemaakt met Europese subsidie en is een van de weinige experimenten op het niveau van individuele woningen in Europa. Het systeem zal nog moeten worden doorontwikkeld, en de kostprijs zal nog moeten worden verlaagd. Maar volgens Nienke Homan is het een veelbelovend initiatief dat ook voor Groningen wel eens zéer interessant kan zijn. ‘Dit is wat we nodig hebben: duurzaam, en van het gas af!’, aldus een enthousiaste gedeputeerde.

Informatie: www.solencopower.com