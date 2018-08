Flinc organiseert subsidieworkshop voor innovatieve tech startups

Ontwikkelt jouw bedrijf nieuwe producten en/of software? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de WBSO-subsidie en de innovatiebox. Op donderdag 20 september organiseert Flinc in samenwerking met Vectrix de gratis workshop ‘WBSO & innovatiebox voor IT / Tech-bedrijven’.

Flinc is onderdeel van de NOM. Het team van Flinc helpt innovatieve noordelijke ondernemers bij het aanscherpen van hun businessplan en het vinden van financiering. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Vectrix, dat enkele honderden innovatieve startups, scaleups en grownups in Nederland bijstaat in groei- en financieringsvraagstukken.



De workshop is speciaal bedoeld voor bedrijven die waarschijnlijk in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie en de innovatiebox, maar hier nog geen optimaal gebruik van maken. Zij kunnen op donderdag 20 september van 15.30 uur tot 18.00 uur terecht bij het kantoor van de NOM aan de Paterswoldseweg in Groningen. Deelname aan de workshop is gratis.