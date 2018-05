Fair Fashion Festival: zondag modefestival op Waagplein in Groningen

Het festival is al een groot begrip in Utrecht en Rotterdam en nu is voor de derde keer Groningen weer aan de beurt. Dit jaar zal op 27 mei van 12:00 tot 17:00 het Waagplein omgetoverd worden tot een ‘EHBO hotspot’. Deze afkorting staat in dit geval voor ‘Eerlijke Handleiding voor Bewustere Outfits’.

Het Fair Fashion Festival, georganiseerd door Young & Fair in samenwerking met Gemeente Groningen en Fairtrade Groningen, belooft een modieus, inspirerend en interactieve dag te worden.

Zo kun je als fashionista genieten van verschillende modeshows met kleding van trendy duurzame merken zoals BreiZuss, Korau en Fair E Good. Daarnaast kun je met een healthy hapje heerlijk struinen over een markt vol duurzame en lokale producten. Wil je zelf de handen uit de mouwen steken dan kan je mee doen met onze workshops.



www.fairfashionfestival.nl/groningen