Duizenden ouders in de schoolbanken van de Hanzehogeschool

De ouders krijgen tijdens de avonden informatie over bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding, het studietraject, kennis en vaardigheden, studiebegeleiding, studieadvies, stages en kansen op de arbeidsmarkt. Verder kunnen ze een kijkje in de lokalen en studieruimtes.



Er zijn docenten en studenten aanwezig om vragen te beantwoorden. In veel gevallen zullen de ouders zelfs rondgeleid worden door hun studerende zoon of dochter.



Klik hier voor meer informatie en om je als ouder aan te melden.