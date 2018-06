Digitale ondernemers Groningen: na NOO komt YES!

Er is in Groningen een tweede organisatie van online-ondernemers bij gekomen. De eerste is NOO (Noordelijke Online Ondernemers) en daar komt nu YES! bij.

Waar de organisatie NOO vooral leden telt onder de ‘gevestigde’ online ondernemers, gaat Yes! zich vooral richten op startende online-ondernemers.

Yorick Voorthuijzen, eigenaar van digital marketing bureau Tomorrowmen en Freya Liemburg, eigenaar van digital marketing bureau Flocker zijn oprichters van deze groep en zien met Yes! de kans om deze ondernemers te verbinden.

Yes! verenigt oprichters van digitale bedrijven met minimaal één jaar ondernemerservaring in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe met een duidelijke ambitie om een bedrijf te bouwen en met ambitie om de wereld te verbeteren.

“Great minds think alike! Daarom komen wij elke drie maanden bij elkaar. We wisselen kennis en ervaring uit, sparren over serieuze ondernemerszaken en filosoferen over de digitale wereld van morgen.”, aldus Yorick Voorthuijzen.

Freya Liemburg vult aan: “Sharing is caring! Onze ik-heb-het-nog-nooit-gedaan-dus-ik-denk-dat-ik-het-wel-kan-mentaliteit is het basisingrediënt voor een perfecte avond borrelen.”

We zijn de eerste generatie die is opgegroeid met digitale techniek. Digital natives met de wereld in onze broekzak. We gaan niet voor het snelle geld, maar werken aan een betere maatschappij. We ontwikkelen revolutionaire concepten met als doel de wereld te veranderen. Vernieuwend, tegendraads en met een duidelijke visie.

Yes! is gestart op initiatief van Marco de Jong & Sander Prinsen van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) gestart. Samenwerking vindt plaats tussen het bestuur van Yes! en de NOO en er wordt geschakeld tussen onderlinge netwerken. Eens per jaar vindt er een gezamenlijk evenement plaats.

Yes! is in eerste instantie op invitation only. In de toekomst zal het netwerk voor een bredere groep ondernemers worden opengesteld. Voor meer informatie, ga naar yesdigital.nl.

(Foto boven: Noordelijke Online Ondernemers. Foto Noorderlink).