De wereld verandert, maar veranderen leidinggevenden mee?

Strategieontwikkeling onder dynamische omstandigheden

“Daarom heeft Hanzehogeschool Groningen de mastermodule ‘Strategie en beleid in een Wicked World’ ontwikkeld. Een korte, intensieve opleiding voor managers met minstens drie jaar ervaring. Hierin gaan we uit van strategieontwikkeling onder dynamische omstandigheden. Leren omgaan met paradoxen, het zoeken van verbinding in productieve netwerken, systeeminnovatie en zelforganisatie. Pittig, inderdaad, maar voor velen een eye opener. Deelnemers vertellen dat het hun hele manier van denken op z’n kop heeft gezet, op een positieve manier. En dat is precies de bedoeling. Want waar het schuurt, ontstaat de vernieuwing.”



Leren in de praktijk

Deelnemers leren deze nieuwe aanpak op de Hanzehogeschool niet alleen in colleges en intervisiebijeenkomsten, maar ook in de praktijk. “Onderdeel van de opleiding is een integrale week waarin ze een maatschappelijke opdracht in een complexe omgeving uitwerken. Je past dus meteen toe wat je hebt geleerd. Zo zorgen we dat de opleiding beklijft.”



