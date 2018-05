Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis testen hybride warmtepompen bij EnTranCe

Woensdag is op het Energy Transition Center EnTranCe in Groningen een grootschalig praktijkonderzoek naar de prestaties van hybride warmtepompen van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een consortium van zeven partijen, waaronder de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, en wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool en TNO. De resultaten worden komend najaar in de Consumentengids en het Eigen Huis Magazine gepubliceerd.