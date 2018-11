Commerciële clubs laten zich inspireren bij Inspiratietheater op Promotiedagen

InnoCore Pharmaceuticals won vorig jaar de Groninger Ondernemingsprijs. Het juryrapport van destijds was vol lof. Het bedrijf uit Groningen is als enige ter wereld in staat om uit eiwit opgebouwde medicijnen te verpakken in een polymeer. Bij injectie lost het polymeer langzaam op, waardoor het geneesmiddel gedoseerd wordt afgegeven en de werking ervan langer aanhoudt.

Met een internationaal team wordt bij InnoCore dagelijks gewerkt aan de ontwikkeling van minuscule bolletjes en staafjes die deze langdurige afgifte van medicijnen mogelijk maakt. Door toepassing van de bio-afbreekbare polymeer technologie, die door InnoCore is ontwikkeld, hoeven patiënten veel minder vaak geïnjecteerd te worden.

Chief Operating Officier Jaap Oostendorp gaf niet alleen een helder overzicht van de producten die InnoCore ontwikkelt. Hij stond ook stil bij de successen en uitdagingen van een jong en groeiend bedrijf in de dynamische farmaceutische industrie.

Na de lezing in het Inspiratietheater vond er in de stand van de gemeente Groningen nog een drukke netwerkborrel plaats, waar nog even flink werd nagepraat over het inspirerende verhaal.

(Foto: Rianne Hooiveld, JCC)