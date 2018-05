Bijzonder bezoek voor Eelde: de splinternieuwe Boeing 737 MAX 8

Het toestel vertrekt donderdag uit Antalya en landt om 09.00 uur op Eelde. Het vliegtuig wordt onthaald met ereboog. Na 50 minuten vertrekt het weer via Rotterdam The Hague Airport naar thuisbasis Antalya.



Het nieuwste toestel van Corendon is een passagiersvliegtuig dat stiller, zuiniger en daardoor minder vervuilend is dan de voirge generatie 737. Het vliegtuig telt 189 stoelen.