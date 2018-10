Gratis bijeenkomst Groninger Retail Academy over 'Retail2030'

Tijdens de Noordelijke Promotiedagen, op dinsdag 6 november as., organiseert de Groninger Retail Academy een inspirerende bijeenkomst met als thema: “Retail2030”

Dat de retail aan verandering onderhevig is, is niet nieuw. Voor de veranderende consument wordt winkelen leuker, makkelijker en relevanter. Retail2030 schetst twaalf belangrijke Retail Shifts, veranderingen waar veel retailers mee te maken gaan krijgen.

Frank Quix, Managing Director bij onderzoeks- en adviesbureau Q&A en schrijver van het boek 'Retail Marketing' neemt je mee in het door Q&A ontwikkelde Retail DNA model en gaat in op de Drivers, de Needs en de Access die deze Retail Shifts veroorzaken. Op een unieke locatie, in de arena van de Noordelijke Promotiedagen, gaan we in op vragen als “Hoe kan jij je nog onderscheiden” en “Hoe maak jij je winkel toekomstbestendig”. Ook de rol van de kennisinstellingen komt hierbij aan bod.

Naast haar betrokkenheid bij de totstandkoming van het rapport Retail2030 is Q&A tevens initiatiefnemer van Store of the Future, hét retail innovatie lab van Nederland. Dit initiatief biedt de mogelijkheid om te ontdekken hoe de fysieke winkelomgeving van de toekomst eruit kan komen te zien, met de nadruk op de rol van technologie. Het testen van innovaties en het delen van kennis staan centraal in dit concept. Kennis, inspiratie, netwerken én een bezoek aan de beurs. Meld u vandaag nog aan.

Aanmelden en meer info: www.groningerretailacademy.nl

Programma:

18.00 uur inloop met fingerfood en drankje

19.00 uur aanvang programma

20.15 uur afsluiting met borrel en discussie

21.00 uur - einde beursbezoek tot 22.00 uur

Deze bijeenkomst is kosteloos bij te wonen