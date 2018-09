Bibliotheekvestigingen in de wijken nu de hele dag open

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen sinds vorige week alle bibliotheken de hele dag open gaan. De vestigingen in Beijum, Hoogkerk, Lewenborg, Selwerd, Vinkhuizen en De Weijert zijn open van 8.30 tot 17.30 uur.



Van 13.00 – 17.30 uur kunnen bezoekers van alle faciliteiten gebruik maken en is er een bibliothecaris aanwezig. Tot 13.00 zijn de zogenaamde selfservice-uren: boeken kunnen worden uitgeleend en ingeleverd met behulp van zelfbedieningsapparatuur. Er is dan ook een vrijwilliger aanwezig om bezoekers te helpen en wegwijs te maken in de bibliotheek.