70.000 Nederlanders ontvangen speciaal magazine over Groningen

‘Bestemming Groningen’ laat de onbekende kant van Groningen zien. Stad en provincie Groningen als pionierzone voor de uitdagingen van de 21ste eeuw: de energietransitie, de kringloopeconomie en de digitale maatschappij.



Er is aandacht voor onder andere de pilot van het 5G-netwerk, de beweegredenen van Google om hun datacenter in de Eemshaven te vestigen en Campus Groningen, met haar vele proeflocaties. Ook lokale ondernemers en multinationals die hier gevestigd zijn, vertellen in het magazine over ondernemen in Groningen, als regio van de toekomst.



De bijlage is ontwikkeld door de redactie van de ‘Bestemming Groningen in nauwe samenwerking met Marketing Groningen, de provincie Groningen, het Akkoord van Groningen en Economic Board Groningen. De bijlage wordt samen met de reguliere uitgave van Elsevier Weekblad verspreid en wordt bij ruim 70.000 adressen in Nederland bezorgd.



Geïnteresseerden die geen abonnee zijn maar wel een exemplaar willen bestellen, kunnen een gratis exemplaar aanvragen via info@marketinggroningen.nl