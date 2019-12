Woordwies: nieuwe app in het Nedersaksisch maandag gelanceerd

Woordwies vormt de eerste Nedersaksische app van de streektaalorganisaties van Groningen, Drenthe, De Stellingwerven, Overijssel en de Achterhoek. De applicatie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft in de taal uit de regio.



De app bevat een nieuw taalspel en het laatste nieuws op Twitter is in het Nedersaksisch te lezen. Aanvankelijk wilden de organisaties een eigen website, maar er is dus toch gekozen voor een app.