Zweedse Kerstmarkt in Groningen

Gezelligheid, warmte, nostalgie én veel leuke dingen: dat is er allemaal tijdens een Zweedse Kerstmarkt, zaterdag 8 en zondag 9 december in Groningen. Alles over deze sfeervolle markt in de Suikerfabriek op: www.zweedsekerstmarkt.nl

Of je nu de zoektocht bent gestart naar een origineel kerstcadeau, houdt van gezelligheid of stiekem een beetje verliefd bent op Zweden en de andere Noordse landen: de Zweedse Kerstmarkt 2018, daar wil je bij zijn!

Misschien ben je nieuwsgierig naar de Suikerfabriek, gek op livemuziek en kerstkoren of heb je gewoonweg een heel andere reden. Er zijn wel honderd argumenten te verzinnen waarom de Zweedse Kerstmarkt zo leuk, bijzonder en succesvol is. De Zweedse kerstformule keert dan ook terug: krijg in het weekend van 8 en 9 december dat (hééérlijke) kerstgevoel te pakken in de voormalige Suikerfabriek in Groningen.