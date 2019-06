Zakenvrouw van de Wereld bij Commercieele Club: 'Kansen voor Groningse bedrijven in China'

‘Groningse bedrijven die bijzondere producten maken moeten nu écht nadenken over export naar China. De koopkracht is enorm, er is een groeiende middenklasse en er zijn ook steeds meer rijke mensen die wat te besteden hebben.’

Marion Tjin-Tham-Sjin werd een jaar geleden tijdens het Wintrade Gala in Londen gekozen tot Zakenvrouw van de Wereld van het jaar 2018. Binnenkort wordt een opvolgster gekozen, maar tot dit moment is mag ze de titel dus nog voeren.

Marion Tjin-Tham-Sjin is geboren in Appingedam, en woont deels in Nederland, en deels in China. In Shanghai heeft ze een bureau – Splendid China - dat Nederlandse bedrijven helpt die willen exporteren naar China, om in dat land hun weg te vinden, met de taal, met websites en contracten. Ze richtte haar bedrijf Splendid China op in 2011. Sindsdien groeit het gestaag: steeds meer bedrijven willen actief worden in China, een land met 1,4 miljard inwoners.

‘In China gebéurt het momenteel wat betreft de commercie. Een van de voordelen is dat je in dat enorme land met één taal, Chinees, terecht kunt. Als je er eenmaal een voet aan de grond hebt, is er een enorme markt!’. Maar wie de taal niet kent, de cultuur niet en vooral wie geen contacten heeft, komt niet ver. En vandaar dat Marion Splendid China oprichtte.

‘Ik ben er mee begonnen omdat sommigen die zaken hadden gedaan in China riepen dat alle Chinezen leugenaars zijn. Maar voorzover ze slechte ervaringen hadden lagen daar culturele misverstanden aan ten grondslag. Díe misverstanden wil ik helpen voorkomen’.

Marion heeft zich zelf ook wel eens afgevraagd waarom juist zíj de titel Zakenvrouw van de Wereld heeft gewonnen. Er zijn vrouwelijke ondernemers met véel grotere bedrijven. ‘Naderhand heb ik begrepen dat de jury het waardevol vindt dat ik bedrijven help met zaken doen in China. Er is in China echt een enorme markt, en daarom is het belangrijk dat Europese bedrijven in China de weg leren vinden’.

Somber over handelsoorlog

Marion gaf aan zich in toenemende mate zorgen te maken over de handelsoorlog tussen de VS en China.’De Chinezen hebben tot nu toe heel beheerst gereageerd. Maar ik denk dat hun geduld op begint te raken. En als ze écht in actie komen, dan zal een handelsoorlog in allemaal raken. Ik denk dat ze straks maatregelen nemen op het gebied van export van zeldzame grondstoffen – waar we in het westen niet zonder kunnen – en ook op het gebied van het toerisme’, aldus Marion Tjin-Tham-Sjin.