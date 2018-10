Werkfestival Groningen: unieke banenbeurs op Suikerunieterrein

Het Suikerunieterrein in Groningen is vandaag, woensdag, het decor van een unieke banenbeurs: het Werkfestival Groningen. Het festival is bedoeld voor inwoners van de provincie Groningen en de kop van Drenthe die op zoek zijn naar werk of zich willen oriënteren op een andere baan.

Deelnemers hoeven volgens de organisatie geen standaard banenbeurs met stands, mannen in pakken en folders te verwachten. In plaats daarvan belooft de organisatie een festival waarbij van alles te beleven en ervaren is rond het thema ‘Werk’: foodtrucks, live muziek, workshops, entertainment en een programmering rondom de actualiteit van werkend Noord Nederland.



Het festivalterrein wordt opgedeeld in kansberoepen-pleinen om het aanbod zo overzichtelijk mogelijk te maken. Bezoekers worden hier uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, ervaringen op te doen en om op ontdekking uit te gaan.



De organisatie verwacht 10.000 bezoekers en 250 standhouders.



Het Werkfestival is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarkt Groningen en Noord Drenthe.



www.werkfestival.nl