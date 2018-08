Waste Paper Trade in Chinese handen

Waste Paper Trade (WPT) uit Winschoten is woensdag overgenomen door Cycle Link, dat onderdeel is van het Chinese bedrijf Anhui Shanying Paper Industry. WPT houdt zich bezig met het in- en verkopen van oud papier en oude kunststoffen.

Zo’n zestig werknemers realiseerden een handel van meer dan een miljoen ton oud papier. Tot woensdag was WPT een zusteronderneming van Virol Recycling in Heiligerlee.



Met de overname verandert er niets voor het personeel. Het bedrijf blijft zelfstandig ondernemen onder de eigen naam. Ook het personeel kan gewoon bij WPT blijven werken. Voor het Chinese bedrijf is de overname een manier om de papierbelangen in Europa uit te breiden. WPT ziet ook mogelijkheden tot een uitbreiding.



Het is niet bekend wat de Chinezen hebben betaald voor Waste Paper Trade.