UWV: aantal WW-uitkeringen vorige maand ietsjes toegenomen, daling op lange termijn

Iets meer WW-uitkeringen in september



Eind september telde Groningen 8.087 WW-uitkeringen. Dat waren er 20 meer dan in de maand ervoor en dus een hele lichte stijging. De WW steeg het sterkst vanuit onderwijs en zorg & welzijn. Het aantal WW-uitkeringen daalde het meeste onder uitzendkrachten – vooral bouwvakkers.



WW blijft afnemen, maar in lager tempo



Ten opzichte van een jaar geleden werden er in Groningen 12,2 procent minder uitkeringen verstrekt, 1125 minder in totaal.



Het UWV verwacht dat de WW ook komend jaar blijft afnemen, al neemt het tempo van daling in 2020 wel fors af. “De economie ontwikkelt zich minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen”, zo meldt de uitkeringsinstantie.