Uitgifte van kavels voor bedrijventerreinen fors gestegen

De uitgifte van kavels voor bedrijventerreinen in de regio Groningen-Assen is vorig jaar fors gestegen. In de gemeenten Groningen, Leek, Assen, Tynaarlo en Bedum ging het in totaal om 26,1 hectare aan kavels, zo blijkt uit de bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA).



De uitgifte komt voor een belangrijk deel voor rekening van twee grote transacties in de gemeente Groningen: 13,1 ha op Roodehaan aan Sweco en 6,1 ha op Hoendiep Noord voor de bouw van een crematorium.



Het is voor het eerst in jaren dat er meer kavels zijn uitgegeven dan de prognose van 12 ha gemiddeld per jaar. Joost van Keulen, wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van het EZ-overleg van de RGA, verwacht dat de achterstand die in de crisisjaren is opgelopen de komende jaren wordt ingelopen. "De markt is momenteel enorm in beweging. In de hele regio Groningen-Assen neemt de vraag naar bedrijfspanden en bedrijventerreinen toe. Meer bedrijvigheid betekent meer werkgelegenheid en dat is een gunstige ontwikkeling voor de hele regio."



Momenteel is het aanbod van kavels ongeveer 153.800 m2. Ongeveer 85 procent van het aanbod (in m2) bevindt zich in de kernen Assen en Groningen.