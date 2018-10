Treinverbinding zorgt voor passagiersrecord Borkumlijn

Rederij AG Ems verwacht in oktober de 400.000ste passagier op de veerboot naar Borkum. Nog nooit gingen er zoveel mensen naar het Duitse Waddeneiland. Een van de redenen voor de passagiersstijging is de nieuwe spoorlijn tussen Groningen en de Eemshaven, zo stelt het Dagblad van het Noorden.

Arriva

Treinvervoerder Arriva biedt combikaartjes aan waarbij je tegen een gereduceerd tarief een treinkaartje plus bootkaartje krijgt. Het is echter moeilijk om te achterhalen hoeveel passagiers met een los kaartje naar de Eemshaven zijn gereisd. Er zijn in ieder geval duizenden combitickets verkocht, mede dankzij de mooie zomer.



De dienstregeling van de spoorlijn naar de Eemshaven is afgestemd op de afvaarten van de veerdienst.