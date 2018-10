TopsportZorgCentrum ontvangt Commercieele Club Groningen

'Wij zijn als club óngelooflijk trots op het nieuwe TopsportZorgCentrum. Niet zozeer op het markante groene gebouw, maar vooral vanwege de inhoud. Dankzij alle kennis die hier bij elkaar is gebracht hopen we niet alleen meer jeugdspelers op te leiden, maar ook het niveau van het eerste elftal verder te verbeteren’. Dat zei donderdag Robbert Klaver, commercieel directeur van FC Groningen (rechts op de foto), tijdens een rondleiding voor Groningse ondernemers, lid van de Commercieele Club Groningen.

De Commercieele Club Groningen is een van de eerste verenigingen die een rondleiding kreeg door het de vorige week officieel geopende gebouw aan de Laan Corpus den Hoorn. Het TopsportZorgCentrum is een voorziening van vijfduizend vierkante meter van vier lagen met daarin ook een grote topsportrainingszaal.

De begane grond en een deel van de eerste etage zijn bestemd voor FC Groningen. Er zijn aparte kleedkamers voor het eerste elftal, maar ook voor de jeugd. Op de eerste etage is ook een nieuw restaurant, 2Corpus, dat volgende week open gaat en waar onder meer lunches worden aangeboden.

Op de tweede verdieping is Het Omnium gevestigd, met daarin onder meer top-diëtisten, het Martini Ziekenhuis en Inter-Psy. Deze organisaties zijn er niet alleen voor de topsporters van FC Groningen, maar ook voor vele andere sporters in Groningen, waarbij zij hulp krijgen om snel te herstellen en beter te presteren.

Maar het allerbelangrijkst van het TopsportZorgCentrum is volgens Robbert Klaver het feit dat er een intensieve samenwerking is met kenniscentra van onder meer Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Klaver is er nergens in Nederland een voorziening waar sporters op wetenschappelijke wijze en met behulp van tal van data naar een hoger niveau worden gebracht.

De Commercieele Club Groningen is een netwerkorganisatie die regelmatig werkbezoeken en excursies voor haar leden organiseert, zodat zij enerzijds hun kennis kunnen vergroten, en anderzijds nieuwe contacten kunnen leggen en hun netwerk vergroten, ten behoeve van hun bedrijf of zakelijke activiteit.