Tijdelijke mini-camping op dak City Hotel

De tent is volledig ingericht. Daarnaast is het mogelijk Room Service in de tent te bestellen of te ontbijten in de buitenlucht met uitzicht op de Groningse skyline en Martinitoren. De gasten kunnen gebruik maken van het toilet en de douche in de aangrenzende hotelkamer.



Volgens het hotel gaat het om een tijdelijke, ludieke samenwerking met sport -en outdoor keten Decathlon, die volgend jaar een vestiging opent aan het Sontplein. Assistant General Manager Niels van den Bosch licht het initiatief toe. “Wij vinden het, als echt Gronings bedrijf, belangrijk om samenwerkingen te zoeken daar waar bedrijven elkaar kunnen versterken. Decathlon is op zoek naar een originele manier van exposure in Groningen. Wij willen op deze manier gasten laten genieten van een onverwachte blik op onze stad.”