Straks 500 nieuwe bedrijven per jaar vanuit RUG en Hanzehogeschool

Aan de Kadijk op de Zernike Campus Groningen is maandagmiddag ‘Startup City’ geopend. Dat is een nieuw onderkomen voor bedrijven en bedrijfjes opgericht door studenten aan Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen. Ook incubator Cube050 wordt er gevestigd, evenals andere voorzieningen op het gebied van onderwijs en ondernemerschap in Groningen. ‘Dit wordt een bruisend middelpunt voor ondernemerschap, onderwijs en industrie’, zo formuleerde Jan de Jeu, lid College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, de functie van Startup City.

Startup City is gevestigd in wat lijkt op een stapeling hippe containers. Dat maakt het nieuwe onderkomen aantrekkelijker voor jonge startende bedrijven die het vroegere pand van Cube050 aan de Kadijk eigenlijk wat te chique vonden. Maar het nieuwe Startup City ziet er gemoedelijker uit, en lijkt daarmee wat aantrekkelijker voor jonge avontuurlijke mensen die hun eerste stappen zetten op het ondernemerspad.

Volgens Jan de Jeu zal in Startup City ook een nieuw loket voor het bedrijfsleven worden gerealiseerd: ‘Northern Knowledge’. Daar kan het noordelijke bedrijfsleven dan terecht voor zo’n beetje alle vragen die te maken hebben met studenten, RUG of Hanzehogeschool of hun bedrijf, zoals stages, onderzoeksgroepen of specifieke hulpvragen.

Marian van Os

In Startup City is ook het Marian van Os centrum voor ondernemerschap geopend, vernoemd naar het recent overleden lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, Marian van Os. Zij was een van de krachtige stimulatoren van ondernemerschap vanuit de Hanzehogeschool. Haar stimulans heeft er toe geleid dat de Hanzehogeschool nu in de top 5 staat van meest ondernemende hogescholen van Europa.

‘We zijn ook heel blij dat Cube050 in Startup City nu twee keer zoveel plek heeft voor haar startups. Studenten met nog zeer prille ideeën voor een bedrijf, of juist de al min of meer gevestigde jonge bedrijven hebben hier nu een plek. Dit moet dé plek worden waar studenten hun ideeën kunnen uitwerken tot bedrijven die er toe dóen in het Noorden!’, aldus Rob Verhofstad, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen.

Startup City werd officieel geopend door twee succesvolle alumniondernemers van Cube050: Aaldrik Haijer van Water & Energy Solutions en Patrick van der Meulen van enie.nl.