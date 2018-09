Snakeware opent vestiging in Groningen

Door de opening van de nieuwe locatie wil Snakeware jong talent aan zich binden, de expertise uitbreiden en verder bouwen aan ‘de nieuwe standaard’ op het gebied van open platformen, aldus Van der Meer.



Snakeware kiest voor Groningen vanwege de strategische locatie, het aanwezige jonge talent en de veelbelovende technologische ontwikkelingen in de stad. In eerste instantie begint Snakeware in Groningen met een team van zes mensen, dat snel moet uitgroeien tot minimaal tien man. “Met deze mensen gaan we opdrachtgevers in binnen- en buitenland helpen bij hun digitale transformatie.”



Snakeware is onder meer op zoek naar full stack developers, .Net-specialisten, PHP-programmeurs en frontend developers.



Voor de leiding van het team koos Snakeware voor de ervaren Bas Holtrop, die eerder mooie resultaten wist neer te zetten bij The Factor E en Alledaags. Holtrop wordt COO van Snakeware.