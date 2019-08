RUG stijgt weer een plekje op internationale ranglijst voor universiteiten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een plekje gestegen op de Academic Ranking of World Universities. De RUG staat op de zogeheten Shanghai Ranking nu op de 65 e plaats.

De universiteit is met die positie de tweede universiteit van Nederland. De universiteit van Utrecht staat op de 49eplek. De top-10 van de ranglijst wordt gevormd door acht Amerikaanse en twee Engelse universiteiten.



In 2017 stond de RUG nog op de 59epositie in de ranglijst. Dat kwam toen vooral omdat Ben Feringa net de Nobelprijs voor Scheikunde had gewonnen.



De Shanghai Ranking is een lijst van 1.200 universiteiten uit de wereld. Het wordt gezien als de meest betrouwbare ranking voor universiteiten.