Opening d'Root: 'Groningen zet nieuwe Europese standaard voor datacenters' (VIDEO)

Minister Ingrid van Engelshoven heeft op woensdag 14 november de officiële opening verricht van d'Root, het nieuwe data competence center van Bytesnet in Groningen. De eerste gebruiker van het Datalab is de innovatiewerkplaats Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen. “Groningen zet hiermee een nieuwe standaard en is een schoolvoorbeeld voor de rest van Europa”, aldus de minister.

Met het nieuwe data competence center, dat onder meer beschikt over een Datalab, zet Bytesnet een nieuwe standaard voor datacenters. De feestelijke plechtigheid werd bijgewoond door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij opende d'Root samen met bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen, directeur Carole Jackson van ASTRON en CEO Peter de Jong van Bytesnet.

DataLab Bytesnet is een onafhankelijke Nederlandse aanbieder van datacenterdiensten in Groningen en Rotterdam. Met d'Root heeft het bedrijf een vernieuwend concept gerealiseerd dat veel meer biedt dan alleen de veilige en betrouwbare opslag van data en snelle verbindingen. In het Datalab zijn werk-, presentatie-, onderzoeks- en testruimtes beschikbaar voor klanten en partners van Bytesnet. d'Root beschikt verder over faciliteiten voor high performance computing. Deze computers met grote rekenkracht zijn bijvoorbeeld nodig voor wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van big data.

Data als motor van regionale economie Bytesnet wil met het data competence center bijdragen aan het noordelijke ICT-cluster. Met d'Root helpt het bedrijf voorkomen dat data naar elders verhuist, naar cloudaanbieders aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld. De betekenis en waarde van data groeit; door de data in Groningen te houden, kunnen op regionaal niveau nieuwe toepassingen en bedrijven ontstaan. "Op die manier versterken we de ICT-sector in de regio, en daarmee de hele zakelijke dienstverlening en de industrie. Voor de economie en de werkgelegenheid kan dat tot een belangrijke motor uitgroeien", is de visie van CEO Peter de Jong.



Hij vervolgt: "Het draait hier niet alleen om onze expertise en dienstverlening, maar ook om die van onze klanten en partners. We willen dat d'Root ten goede komt aan de noordelijke regio en haar ICT-ecosysteem. Het Datalab bijvoorbeeld is een plek waar wij samenwerking faciliteren, en waar nodig aanjagen, tussen wetenschappers, scholen, studenten en bedrijven. Zodat ze samen kunnen werken aan innovatieve projecten op het gebied van (big) data, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om energietransitie, smart industry, duurzaamheid en W&E-installatietechniek."