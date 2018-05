Ontmoeting Groningse bedrijven en studenten: Meet your Future

Studenten in Groningen weten lang niet altijd wat voor interessante bedrijven er in Groningen zijn. Maar de bedrijven hier weten vaak niet hoeveel studenten-talent hier is. Om beide partijen met elkaar in contact te brengen werd vorige week ‘Meet your Future’ georganiseerd.

Dat gebeurde donderdagmiddag 17 mei in DOT Groningen. Tijdens dit event waren meer dan 30 bedrijven aanwezig die allemaal gesitueerd zijn in en rondom Groningen. Daarnaast waren besturen van ruim 25 HBO en WO studieverenigingen aanwezig.

Het doel van het event was deze twee partijen in contact met elkaar te brengen, om zo een basis voor een succesvolle samenwerking in de toekomst neer te zetten.

Met een opkomst van rond de 150 geïnteresseerden laat het event zien dat er veel vraag is naar regionale vacatures & jong talent. Na de opening door wethouder Joost van Keulen gaf Mark Vletter – oprichter van Voys – vol enthousiasme een presentatie over waarom we ondernemer in Groningen moeten worden en welke toffe ondernemingen Groningen al heeft.

Tijdens het netwerkgedeelte hebben studenten kunnen zien dat er veel vacatures open staan bij leuke bedrijven in en rondom Groningen. Maar ook hebben de bedrijven kunnen zien dat er veel getalenteerde en gekwalificeerde studenten rondlopen die op zoek zijn naar een baan voor na hun studie. Er zijn veel contacten gelegd, en onderling zijn er vervolg activiteiten op de agenda gezet!