Ondernemers schenken gemeente Groningen vergadertafel als symbool “we-conomy”

De tafel werd op de tweede dag van de Promotiedagen aangeboden aan wethouder Joost van Keulen van Economische zaken. Volgens Klaas Holtman, voorzitter Bedrijvenvereniging WEST, is er sprake van zeer vruchtbaar overleg met de gemeente, ook al zijn er ook wel eens botsingen. ‘In Groningen is er sprake vaan een “we-conomy”, een periode van nuttige samenwerking. Daar past een tafel bij, waaraan we voortaan regulier overleg kunnen voeren!’, zo betoogde hij.

Knokpartij

Wethouder Joost van Keulen onderschreef het feit dat er sprake is van beter overleg met de ondernemersorganisaties. “Ik kan mij nog herinneren dat ik toen ik zes jaar geleden nog maar amper was begonnen, ik een telefoontje kreeg van een van onze ambtenaren waarin ik werd gevraagd om snel naar een vergadering met ondernemers te komen. “Je moet snel deze kant opkomen, want anders wordt het één grote knokpartij”, grinnikte Van Keulen.

Volgens de wethouder ‘is het mooi om te zien dat we in Groningen nu veel beter met elkaar samen werken’. Al herinnerde hij er aan dat hij het ook nog wel eens aan de stok heeft met Klaas Holtman. 'Maar dat komt dan altijd weer goed. Ik maak hem hierbij graag een compliment voor alles wat hij in de loop der jaren voor de stad heeft gedaan'.