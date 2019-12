Ondernemers Paul Papo en Anrico Maat (Maripaan Groep/Jumbo’s) krijgen Jans Catsprijs

De uitreiking vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van de Maripaan Groep aan de Griffeweg in Groningen, onder stadjers bekend als de Graansilo.

De Jans Cats Prijs heeft als doel het onderscheiden van personen, instellingen of bedrijven die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de binnenstad van Groningen. De prijs is ingesteld in 2007 op initiatief van de Groningen City Club.

De prijs is genoemd naar wijlen Jans Cats, senior beleidsambtenaar van de gemeente Groningen en steun en toeverlaat voor vele ondernemers in de binnenstad van Groningen. Jans Cats overleed ruim 13 jaar geleden.

De Jans Cats Prijs wordt dit jaar voor de 8e keer uitgereikt. Het stichtingsbestuur heeft een unanieme voordracht gedaan en de winnaar is de Maripaan Groep. De toekenning van de Jans Cats Prijs 2020 is een gebaar van waardering aan de Maripaan Groep en directeuren Paul Papo en Anrico Maat.

De Maripaan Groep is exploitant van 15 Jumbo vestigingen. Met name in de binnenstad van Groningen is de Maripaan Groep actief en vernieuwend in supermarktconcepten zoals de Foodmarkt. Daarnaast zijn zij ook eigenaar van het Feithhuis aan het Martinikerkhof. Deze wordt geheel hersteld in de oude glorie. De visie van het bedrijf en de beide ondernemers is : SAMEN! Hard werken, veel plezier maken en successen vieren. En natuurlijk het overtreffen van verwachtingen.

De prijs is uitgereikt tijdens een feestelijke avond van de Maripaan Groep met haar MT, collega’s en partners.

De Jans Cats Prijs bestaat uit een bronzen plastiek en is ontworpen door de Groningse kunstenaar Albert Geertjes.

De prijs werd uitgereikt door Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, samen met de voorzitter van de Groningen City Club, Eric Bos.

De voorgaande prijsuitreikingen:

2007: Stichting Martinikerk Groningen

2009: Organisatie Eurosonic/Noorderslag Groningen

2011: Grietje Pasma/ 4 Mijl Groningen

2013: Koninklijke Vereniging Volksvermaken Groningen

2015: Stichting Winter Welvaart Groningen

2017: Groninger Museum/ Andreas Bluhm

2019 Joost van Keulen

2020: Maripaan Groep