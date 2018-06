Ondernemen in Duitsland? Netwerkclub Global Networks naar München

Global Networks Groningen bestaat dit jaar tien jaar. Het is een actief en enthousiast netwerk van ondernemers uit stad Groningen en omstreken. De club telt momenteel dertig leden, maar er is nog ruimte voor meer.



Om het 10-jarig bestaan te vieren, gaat een groep van leden en andere geïnteresseerde ondernemers naar München. De eerste groep is al volgeboekt, maar bij voldoende animo komt er een groep van tien of twintig bij.



De reis vindt plaats op maandag 24 en dinsdag 25 september. Naast een zakelijk programma, waaronder een presentatie van het Duitse accountants- en advieskantoor Dornbach (internationaal partner van acconAVM), is er ook tijd voor vermaak.Zo is er ’s avonds een biertafel gereserveerd bij het Oktoberfest.



Ondernemers die mee willen naar München, kunnen zich aanmelden via office@globalnetworksgroningen.nl.



www.globalnetworksgroningen.nl