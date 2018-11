Northern Times en RUG lanceren Econ 050: Engelstalige podcast over noordelijke economie

The Northern Times en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit lanceren vrijdagmiddag onder de titel ‘Econ 050’ een Engelstalige podcast. In elke aflevering staat een voor de noordelijke economie belangrijk onderwerp centraal Northern Times-journaliste Traci White gaat daarover in gesprek met een expert van de FEB.

De eerste drie afleveringen van de podcast staan inmiddels online op iTunes.



In de eerste aflevering vertelt universitair docent dr. Tristan Kohl over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en waarom een handelsoorlog met China een slecht idee is.



In aflevering twee van Econ 050 spreekt Traci White met Assistant-Professor in de Marketing Jing Wan. Zij vertelt over de psychologie achter het succesvol verbinden van bekende namen en gezichten aan producten.



Postdoctoraal onderzoeker Burcu Subasi is te gast in aflevering drie. Zij doet in de podcast uit de doeken hoe buitenlandse medewerkers benadeeld kunnen worden op de Nederlandse werkvloer.



Klik hier voor de eerste drie afleveringen van Econ 050.