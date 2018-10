Nieuwe ontwikkelingen bii Peizerweg; ondernemers geïnformeerd

Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een uitbreiding van de busstaling van Iedersz en op een plan voor studentenhuisvesting.

Busstalling Iedersz terrein



Bedrijvenvereniging WEST informeert bezoekers dan over de plannen omtrent de uitbreiding van de busstalling op het terrein van het huidige Iedersz kantoor. Het is de bedoeling het terrein in te richten voor de overgang naar zero-emissie busvervoer met laadinstallaties voor batterij-elektrische bussen en een waterstof-vulpunt voor de waterstof-elektrische bussen. Een toelichting zal worden gegeven door Peter Mul van het OV Bureau Groningen-Drenthe.

Studentenhuisvesting

De huisvesting betreft 220 eenheden en zal een tijdelijke voorziening zijn op het achter terrein van de Peizerweg (zie bouwtekening en plattegrond). De studenten worden op de locatie doorlopend begeleid. De bouw van de eenheden zal op korte termijn van start gaan. De heer Dirk Jan Bax van Buro Bax zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn om een toelichting te geven en uw eventuele vragen te beantwoorden.

WEST stelt de aanwezigheid van haar leden zeer op prijs en hoort graag of u aanwezig zult zijn, ook in verband met de catering. U kunt dat laten weten door een e-mail te sturen aan secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Datum: 30 oktober 2018

Tijd: 12.00 uur

Locatie: Peizerweg 132