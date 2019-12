Nieuwe goudmijn voor Groningse IT-bedrijven: Big Data, stelt Groningen Digital Business Center (GDBC)

Het Groningen Digital Business Center (GDBC) heeft de resultaten van haar onderzoek Digital Readiness Scan, uitgevoerd in opdracht van Samenwerking Noord, gepresenteerd. Professor Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen en zijn onderzoeksassistenten Nicolai Fabian en Edin Smailhodzic, allen van het GDBC, gaven in Tolbert tekst en uitleg aan de deelnemers tijdens een SN bijeenkomst.

In het voorjaar van dit jaar hebben veel noordelijke lidorganisaties de vragenlijst ingevuld en hieruit blijkt dat SN-leden overall digitaal ready zijn en grote stappen hebben gemaakt in het gebruik van nieuwe technologieën en data. Daarnaast heeft het personeel extra kennis opgedaan om veilig met data om te gaan en om de privacy van eindgebruikers te waarborgen.

De organisaties verbeteren echter vooral de interne kant door bestaande processen te verbeteren. Het experimenteren om samen met de klant waarde te creëren en om het gebruik van data om te zetten in winst, gebeurt veel minder vaak. De inzet van een digitale specialist blijkt erg nuttig te zijn om deze stap te maken van digitalisering (verbeteren van deelprocessen) naar digitale transformatie (ontwikkelen van nieuwe businessmodellen).

Dat de SN-leden zich aan het voorbereiden zijn op het delven van de nieuwe goudmijn (big data) is duidelijk: de top 3 van meest gebruikte disruptieve technologieën zijn sensortechnologie, big data, en AI/machine learning/deep learning. Het GDBC-onderzoek spitste zich toe op drie thema's.

Leiderschap

Vaak blijkt het lastig om digitalisering op de radar te krijgen van de top van de organisatie. Er is een duidelijke behoefte aan leiders die een duidelijke digitale visie hebben, investeringen mogelijk maken, en de medewerkers kunnen overtuigen van de noodzaak van digitalisering.

Financiën

Een gebrek aan financiële middelen wordt gezien als een belangrijke reden om niet te innoveren. En als er dan budget beschikbaar wordt vrijgemaakt is dit vaak voor afzonderlijke, ad-hoc projecten, waarna de geldkraan weer wordt dichtgedraaid. Of gestarte digitale projecten krijgen tijdens de implementatie een nieuwe wending waarbij het resterende budget voor een nieuw digitaal initiatief moet worden gebruikt.

Data analyse

De grootste uitdaging voor organisaties ligt in het vinden van relevante data die omgezet kunnen worden in toegevoegde waarde, voor de klant en de organisatie. Voor veel deelnemers blijkt dit een lastige klus omdat de data nog te vaak in silo’s opgesloten zit, afdelingen niet staan te springen om deze data zomaar te delen, en het allemaal AVG proof moet.