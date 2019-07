Nieuwe exploitanten restaurant Schathoes Menkemaborg in Uithuizen

Ida Kamp (39) en Robert Thalau (42) - jarenlang actief in de horeca in de stad Groningen - zijn per 1 juli de kersverse nieuwe exploitanten van het restaurant Schathoes bij de Menkemaborg in Uithuizen. Zij volgen het echtpaar Harry en Corrie Bisschop op die ruim 8 jaar het Schathoes succesvol hebben gerund.

De familie Bisschop is toe aan een nieuwe uitdaging en geeft met een gerust hart het stokje over aan dit jonge stel dat haar sporen heeft verdiend in de Groningse horeca. Ida Kamp, afkomstig uit Uithuizen, was ruim 10 jaar kok bij ‘d Ouwe Brandweer aan het Gedempte Zuiderdiep en heeft aansluitend zowel voor het Van der Valk concern in Hoogkerk als in Westerbroek gewerkt . Robert heeft ruim 19 jaar het bekende Buckshot Café aan het Zuiderdiep gerund. Beiden waren toe aan de uitdaging om samen een eigen zaak op te zetten.

Ida en Robert hebben er zin in. Afgelopen weekend heeft de verhuizing plaatsgevonden. Het gezin gaat tevens op dezelfde locatie wonen. “De familie Bisschop heeft hier op hoog niveau gekookt, wij gaan ons vooral op het segment ‘goed niveau eetcafé’ richten met mooie, regionale streekproducten voor betaalbare prijzen.

Ook komen daarnaast weer de zeer gewilde pannenkoeken op het menu te staan”. Het Schathoes blijft daarnaast beschikbaar als locatie voor trouw- en familieaangelegenheden en voor vergaderingen.



De locatie is alle dagen geopend. In het voor- en najaar zal maandag de sluitingsdag zijn.

==

Schathoes Menkemaborg

Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen

http://www.schathoes-menkemaborg.nl/