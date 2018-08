Miljoenen-investering in Delfzijl

Contitank, een opslagbedrijf voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, gevestigd in het Delfzijlse havengebied, heeft vrijdag een start gemaakt met een aanzienlijke productie-uitbreiding. Hiermee zijn miljoenen euro’s gemoeid.

De productiecapaciteit omvat in eerste instantie een verhoging van 26.000 ton naar ca.40.000 ton per jaar. Hiervoor zijn extra opslagtanks nodig voor de plantaardige en dierlijke oliën die vanaf vandaag op transport naar Delfzijl zijn gebracht.

'Een belangrijke dag voor ons bedrijf ', vertelt directeur Joris Hoogenbosch. “Het is voor Contitank een aanzienlijke investering in de toekomst”.

In eerste instantie worden er vier nieuwe tanks van 28 meter hoog en een diameter van zesenhalf meter geleverd. Eind september komen er nog drie bij. Contitank investeert daarnaast in de vergroening van de chemie.

Samen met Groningen Seaports is er een project in voorbereiding waarbij grondstoffen via een nieuwe ondergrondse infrastructuur uitgewisseld kunnen worden.